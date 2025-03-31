الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين في الخليج

أعلن قائد المنطقة الثانية للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضبط ناقلتي نفط أجنبيتين في الخليج كانتا تهربان 3 ملايين لتر من الوقود.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن العميد حيدر هنريان، قوله في تصريح للصحفيين مساء اليوم الاثنين: "خلال عملية بحرية، تم ضبط ناقلتي نفط أجنبيتين، هما ستار 1 وفينتيج، تعملان ضمن شبكات تهريب الوقود في المياه المركزية للخليج الفارسي".

وأوضح أن هاتين الناقلتين وعلى متنهما 25 فردا من الطاقم كانتا متورطتين في تهريب منظم للوقود في المياه الوسطى للخليج الفارسي، وكانتا تحملان ما يزيد على ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب.

وأضاف قائد المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، أنه تم التعرف على هاتين الناقلتين من خلال الرصد الاستخباري من جانب مقاتلي المنطقة البحرية الثانية للإمام الحسن المجتبى في بوشهر، ويتم الآن نقلهما إلى رصيف بوشهر النفطي للمصادرة وتفريغ الوقود وفقاً لأمر قضائي.

ولم يتضح بعد في بادئ الأمر العلم الذي كانت ترفعه ناقلتا النفط.

وهدد كبار قادة البحرية الإيرانية، مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة بإغلاق طريق الشحن المهم في الخليج العربي وسط تصاعد التوترات العسكرية.

واتهمت الولايات المتحدة البحرية الإيرانية، بتعطيل الشحن التجاري في مضيق هرمز وخليج عمان، اللذين يربطان الخليج قبالة سواحل إيران بالمحيط الهندي.

ويُعتبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي بين إيران وسلطنة عمان يبلغ عرضه حوالي 55 كيلومترا، أحد أهم طرق الشحن لتجارة النفط العالمية.