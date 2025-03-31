الآلاف يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير

احتشد آلاف المواطنين عقب صلاة عيد الفطر، صباح الاثنين، وذلك لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير.

وبثت القناة «الأولى» لقطات من مسجد مصطفى محمود بالجيزة، والمجمع الإسلامي في المنوفية، ومسجد الصديق بالقاهرة، ومسجد التقوى في المنوفية، والمسجد الكبير ببني سويف.

ورفع المشاركون العلمين المصري والفلسطيني، ولافتات كتب عليها: «التهجير خط أحمر»، و«عيدنا فلسطيني»، و«لا للتهجير»، و«الشعب المصري يدعم الخطة المصرية لإعادة الإعمار»، و«المصريين في ضهرك يا سيسي»، و«كلنا معاك يا ريس»، و«لا لتصفية القضية».

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بحضور عدد من كبار المسئولين وقيادات الدولة.

وعقب أداء صلاة العيد، يتناول الرئيس السيسي، الإفطار مع أبناء الشهداء تكريمًا لهم ولأسرهم.