عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نشعر بأننا نُسينا في الظلام ووقت الأسرى ينفد

قالت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إن أهالي 20 أسيراً بعثوا برسالة لرئيس الوفد المفاوض رون ديرمر، وطلبوا لقاء عاجلا.

وأضافوا في بيان نقلته وكالة «شهاب»، صباح الاثنين: «نشعر بأننا نُسينا في الظلام والمفاوضات لا تتقدم ووقت الأسرى ينفد».

وأشاروا إلى اعتقادهم بأنه «يتم الدفع بقضية الأسرى إلى أسفل سلم الأوليات».

#متابعة | 📌هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين:



- أهالي 20 أسيراً بعثوا برسالة لرئيس الوفد المفاوض رون ديرمر وطلبوا لقاء عاجلا.



- نشعر بأننا نُسينا في الظلام والمفاوضات لا تتقدم ووقت الأسرى ينفد.



- يبدو أنه يتم الدفع بقضية الأسرى إلى أسفل سلم الأوليات. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2025

والسبت الماضي، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي يستغيث مطالبا بإطلاق سراحه، وقال إنه هو من طالب بتسجيل هذا الفيديو.

وظهر الأسير -الذي قال إنه يحمل رقم 22- وهو يصرخ: «يا رئيس الوزراء، حماس لم تطلب مني تسجيل هذا الفيديو، هذه ليست حربا نفسية، الحرب النفسية الحقيقية بالنسبة لي هي أن أستيقظ بدون رؤية ابني وزوجتي، وهذا الأمر لا يجعلني بصحة جيدة».

وأضاف: «أنتم لا تفهمون، أريد أن أخرج من هنا، لا يوجد عندي طعام، وأنا أتوجه لنقابة العمال العامة، أنا أختنق، أريد أن أخرج من هنا، من فضلكم ساعدوني، أنا مشتاق لزوجتي وابني وللجميع».

وكان الأسير يتحدث وخلفه شاشة «الجزيرة»، يظهر عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يتحدث عن مشاهد الأسرى التي تبثها المقاومة، والتي قال إنها تزيده إصرارا على استعادتهم.

وختمت القسام الفيديو بعبارة: «لن يخرجوا إلا بصفقة، الوقت ينفد» التي كتبت بالعربية والعبرية والإنجليزية.