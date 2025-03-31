الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي بمحافظة قنا

احتشد الآلاف من أهالي محافظة قنا، صباح اليوم، في ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء إيمانية عامرة بالبهجة والسرور. امتزجت تكبيرات العيد بصيحات الفرحة، حيث توافد المصلون من مختلف أنحاء المحافظة، واصطحب العديد منهم أطفالهم الذين ارتدوا الملابس الجديدة، في مشهد يعكس روح العيد وبهجته.

وكانت مديرية الأوقاف بقنا قد أعلنت استعدادها لاستقبال عيد الفطر بتجهيز 3064 مسجدًا تحت إشرافها الإداري والدعوي، إلى جانب تخصيص نحو 100 ساحة موزعة بين مراكز الشباب والأفنية المفتوحة، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين. كما تم تكليف أئمة وخطباء معتمدين من وزارة الأوقاف لإلقاء خطبة العيد، بما يحقق الانضباط والالتزام بالضوابط الشرعية.

وشهدت الساحة إجراءات تنظيمية مكثفة من قبل الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث تم نشر عناصر الأمن لتأمين المصلين وضمان انسيابية الحركة، إلى جانب توفير فرق إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

وعقب انتهاء الصلاة، سادت أجواء من التهاني والتبريكات بين المواطنين، الذين تبادلوا الأمنيات بعيد سعيد، بينما التقط العديد منهم الصور التذكارية، لتوثيق هذه اللحظات التي تعكس مشاعر المحبة والتآخي بين أبناء قنا.