 منظمة إسلامية في ميانمار: مقتل أكثر من 700 مصل إثر انهيار مساجد بسبب الزلزال أثناء صلاة الجمعة - بوابة الشروق
الإثنين 31 مارس 2025 2:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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منظمة إسلامية في ميانمار: مقتل أكثر من 700 مصل إثر انهيار مساجد بسبب الزلزال أثناء صلاة الجمعة

(أب)
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 2:43 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 2:43 م

قالت منظمة إسلامية في ميانمار، اليوم الاثنين، إن أكثر من 700 مصل لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر البلاد أثناء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.

وقال تون كيي عضو اللجنة التوجيهية لشبكة ثورة ربيع مسلمي ميانمار اليوم الاثنين إن 60 مسجدا تضرروا أو تدمروا عندما وقع الزلزال بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الضحايا في المساجد ضمن الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال التي بلغت حتى الآن أكثر من 1700 قتيل.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع إيراوادي الإخباري الإلكتروني انهيار عدة مساجد أثناء الزلزال، وفرار الأشخاص.

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