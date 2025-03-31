 وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يستقيل من الحكومة ويحتفظ بمنصبه الحزبي - بوابة الشروق
الإثنين 31 مارس 2025 10:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يستقيل من الحكومة ويحتفظ بمنصبه الحزبي

وكالات
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 10:47 م

أعلن المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، أن الوزير قرر الاستقالة من منصبه كوزير في الحكومة، بينما سيحتفظ بمنصبه داخل حزبه "الصهيونية الدينية".

ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول أسباب الاستقالة، لكن مصادر إسرائيلية ترجح أنها تأتي في ظل خلافات داخل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها الحكومة على خلفية التصعيد المستمر في غزة والضفة الغربية.

يُعد سموتريتش أحد أبرز الشخصيات اليمينية المتشددة في الحكومة الإسرائيلية، وتعرض لانتقادات واسعة محليًا ودوليًا بسبب مواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، ودعواته لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخلية بين أعضاء الائتلاف الحاكم، ما أدى إلى تكهنات بشأن تغييرات وزارية محتملة قد تؤثر على تماسك الحكومة.

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