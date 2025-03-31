محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر في بنها

أدى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري، واللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مركز ومدينة بنها، والشيخ ياسر الغياتي، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وحلمي الزهيري، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وألقى الشيخ محمد الصاوي، رئيس المساجد الحكومية، خطبة العيد، تناول فيها فضل أيام العيد وبركتها بعد شهر الصيام، وأهمية توحيد الصف، وصلة الأرحام، ومواصلة الطاعات عقب شهر رمضان، مهنئًا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، قدَّم محافظ القليوبية التهنئة لجميع أهالي وأبناء المحافظة، معربًا عن سعادته بروح التراحم والمودة التي تجمع المواطنين في هذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء صلاة العيد، تجول المحافظ على كورنيش النيل، حيث قدَّم التهنئة للمواطنين والتقط الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من البهجة والسرور احتفالًا بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.