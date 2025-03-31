وكيل أوقاف المنيا: الأعياد هي مناسبات للتسامح والصفح والمحبة والوفاق

- محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف

أدى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، واللواء إيهاب خلاف مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مجدي سالم مدير الأمن، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والشيخ عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد، متحدثًا عن قيم الأمن والأمان، وفضل شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الأعياد هي مناسبات للتسامح والصفح والمحبة والوفاق، مشددًا على ضرورة اغتنامها في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة والفرحة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وجموع الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.