زعيم طالبان يقول إنه لا حاجة للقوانين الغربية في أفغانستان

قال هبة الله آخند زاده زعيم حركة طالبان في أفغانستان يوم الأحد إنه لا حاجة للقوانين الغربية في البلاد، وإن الديمقراطية انتهت ما دامت الشريعة الإسلامية سارية المفعول.

وأدلى آخند زاده بهذه التصريحات في خطبة بمناسبة عيد الفطر المبارك في مسجد العيد في مدينة قندهار جنوبي البلاد. وقد نشر كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، التسجيل الصوتي لرسالته ومدتها 50 دقيقة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وتابع آخند زاده ، بلغة الباشتو، "ليست هناك حاجة لقوانين مصدرها الغرب. نحن سنضع قوانيننا الخاصة بنا"، مع التأكيد على أهمية القوانين الإسلامية.

وقد أدى تفسير طالبان للشريعة الإسلامية إلى فرض حظر على الفتيات الأفغانيات، أدى إلى إقصائهن من التعليم والعديد من الوظائف ومعظم الأماكن العامة. وقد عزلت هذه الإجراءات حركة طالبان على الساحة العالمية، على الرغم من أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع دول من بينها الصين والإمارات.

وقد اتخذ زعيم طالبان موقفا أكثر قوة في توجيه السياسة منذ سيطرة طالبان على البلاد في عام 2021، على الرغم من أن بعض المسؤولين وعدوا في البداية بحكم أكثر اعتدالا.

وانتقد آخند زاده الغرب يوم الأحد، قائلا إن الكفار اتحدوا ضد المسلمين وإن الولايات المتحدة وغيرها اتحدوا في عدائهم للإسلام، مستشهدا بالحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال إن الديمقراطية قد انتهت في أفغانستان، وأن الشريعة الإسلامية سارية، مضيفا أن مؤيدي الديمقراطية يحاولون فصل الشعب عن حكومة طالبان.