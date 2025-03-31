وكيل صحة قنا يتابع أداء الوحدات الصحية خلال جولة تفقدية

قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بجولة تفقدية موسعة لعدد من الوحدات الصحية بالمحافظة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة.

استهل الجولة بزيارة الوحدة الصحية بمدينة العمال، حيث تفقد خدمات الرعاية الأساسية، واطمأن على تواجد الطاقم الطبي والتزامه بتقديم خدمات الطوارئ، كما راجع إجراءات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ومستوى مكافحة العدوى، وآليات حفظ الطعوم والأمصال، وقرر إحالة ثلاثة من أفراد التمريض للتحقيق بسبب عدم التزامهم بالعمل.

كما تفقد وحدة حي المصالح، حيث راجع سير العمل بمنظومة صرف الألبان الصناعية للأطفال، والتأكد من وصولها إلى المستحقين، ومراجعة منظومة التطعيمات والتأكد من حفظ الطعوم وفق معايير سلسلة التبريد. وخلال الزيارة، لاحظ غياب كاتب الصحة وإغلاق مكتب الصحة، مما دفعه لإحالته للتحقيق، بالإضافة إلى تحويل مسؤولة مكافحة العدوى وعدد من أفراد التمريض المتغيبين إلى الشؤون القانونية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة الوحدة الصحية بسيدي عمر، حيث تابع جاهزية قسم الاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والخدمات الوقائية المقدمة.

كما وجه بإحالة كاتب الصحة للتحقيق بسبب إغلاقه لمكتب الصحة، في حين أشاد بأداء الطبيبة المسؤولة وفريق التمريض لحسن استقبالهم للمرضى وجودة الخدمات المقدمة.