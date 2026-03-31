محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال

واصل محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، جولاته الميدانية الليلية، حيث قام مساء اليوم بجولة تفقدية بمركز طامية، لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والأنشطة التجارية والمطاعم بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق الجديدة، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من السبت 28 مارس الجاري ولمدة شهر.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد طارق فؤاد هيبة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ الفيوم عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة طامية سيرًا على الأقدام، للوقوف على مدى الالتزام بالغلق في المواعيد المحددة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العقاب، بل ضمان الالتزام بما يحقق الصالح العام.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل تكثيف الحملات اليومية خلال الفترات المسائية على مختلف الأنشطة التجارية والورش والمحال والمطاعم بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، خاصة في حالات تكرار المخالفة، داعيًا أصحاب المحال إلى الالتزام بالمواعيد المحددة دعمًا لجهود الدولة، وتجنبًا للمساءلة القانونية.