جيش الاحتلال الإسرائيلي: قضينا على العشرات من عناصر حزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قتل ما وصفهم بـ "عشرات الإرهابيين" خلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح الجيش في منشور له عبر تطبيق "تليجرام" ، أنه تم رصد تلك العناصر أثناء محاولتهم مهاجمة جنود إسرائيليين من مخابئهم، مشيراً إلى أن أحدهم كان يستعد لاستهداف القوات بصاروخ مضاد للدبابات.

كما أفاد الجيش باعتقال مقاتل تابع لميليشيا حزب الله المدعومة إيرانيا، أثناء قيامه بمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش، أن جنوده دمروا مستودعات أسلحة ومراكز قيادة وأنفاقاً تحت الأرض في جنوب لبنان.

واستأنف حزب الله هجماته على إسرائيل بعد اندلاع الحرب الحالية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على أهداف في لبنان وإرسال قوات برية إلى جنوبه.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مؤخراً إن بلاده تعتزم فرض سيطرتها على المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان، وذلك لحين إشعار آخر.

وفي تقديرات سابقة، تحدث متحدث عسكري إسرائيلي عن مقتل أكثر من 850 عنصراً من حزب الله خلال شهر واحد فقط. غير أنه لم يتم التأكد من هذه الأرقام بشكل مستقل، فيما يمتنع حزب الله عن الإفصاح عن حجم خسائره البشرية.