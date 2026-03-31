نيويورك تايمز: قوات أمريكية خاصة تصل إلى الشرق الأوسط

أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم، بأن مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وصلت إلى الشرق الأوسط، مما يعزز الوجود العسكري الأمريكي المتزايد، والذي يمكن أن يوسّع الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع مع إيران.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز وقناة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين ومصادر مطلعة على العملية، إلى أن الانتشار يشمل القوات المعروفة بـ "آرمي رينجرز"، وهي عنصر رئيسي في القوات البرية الأمريكية، وقوات البحرية الخاصة "سيلز"، وهي وحدة نخبة في البحرية الأمريكية.

وذكرت التقارير إن هذه القوات انضمت إلى آلاف من مشاة البحرية والقوات الجوية المظلية الموجودة بالفعل في المنطقة.

وأوضحت التقارير أن هذه القوات الإضافية قد تستخدم في مهام تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أو الاستيلاء على مركز تصدير النفط الرئيسي في جزيرة خارك، أو تأمين اليورانيوم عالي التخصيب.

وتزايدت التكهنات في الأيام الأخيرة بشأن احتمال شن هجوم بري أمريكي محتمل في إيران.

ودعا ترامب علنا طهران إلى البحث عن حل دبلوماسي للصراع الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، ملوحا في الوقت نفسه بتصعيد عسكري إضافي.