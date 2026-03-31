ألدريدج يطالب لاعبي ليفربول بتوديع صلاح بالشكل اللائق

دعا أسطورة ليفربول السابق جون ألدريدج لاعبي الفريق إلى تقديم نهاية تليق بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لمغادرة "أنفيلد" هذا الصيف بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات.

وأكد ألدريدج، في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو، أن وداع صلاح سيكون استثنائيًا عند نهاية الموسم، لكنه أبدى تخوفه من تراجع أداء الفريق عقب فترة التوقف الدولي، قائلاً: "سيكون هناك وداع كبير في مايو، لكن قلقي أن يتراجع الفريق بعد العودة من التوقف الدولي".

وأضاف: "صلاح بالتأكيد لا يريد ذلك، ولا يزال هناك الكثير للعب من أجله مع استئناف المنافسات. يجب أن ينهي الفريق الموسم بقوة، وليس بشكل باهت".

وأشار ألدريدج إلى أهمية المرحلة المقبلة، في ظل مواجهات قوية تنتظر الفريق، أبرزها أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، محذرًا من خطورة التراخي في هذه المباريات.

كما أعرب عن أمله في أن يكون إعلان رحيل صلاح دافعًا إيجابيًا للفريق، على غرار ما حدث مع يورجن كلوب قبل عامين، حين أعلن رحيله وساهم ذلك في تحفيز اللاعبين لتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية 2024.

واختتم ألدريدج تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين يجب أن يقاتلوا حتى النهاية، موضحًا أن النجوم في نهاية مسيرتهم لا يتذكرون الأموال، بل الألقاب، مضيفًا: "هؤلاء اللاعبون لديهم شرف اللعب أمام أفضل جماهير في العالم، وحان الوقت لإظهار القتال داخل الملعب".