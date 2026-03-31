- مباحثات مهمة لإنهاء الاستعدادات للحج وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة

تشهد المدينة المنورة حاليا بالمملكة العربية السعودية فعاليات منتدى العمرة والزيارة الذي تستمر فعالياته لثلاثة أيام، يشهد المنتدى عدة جلسات والندوات لبحث الاستعداد لموسم الحج والعمرة الجديد، ويشهد المنتدى حضور الكثير من المسئولين وممثلي القطاع الخاص من كل الدول الإسلامية ووزارة الحج والعمرة السعودية وجميع الجهات المتعلق عملها بالحج والعمرة.



وعلى صعيد القطاع السياحي المصري، يشهد المنتدى مشاركة واسعة ورفيعة من كل شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة، والتي بدأت فور افتتاح فعاليات المنتدى عدة لقاءات مكثفة مع كل الجهات السعودية المتعلق عملها بالحج والعمرة من فنادق وشركات نقل وتغذية وغيرها.

ومن جهتها، تشارك غرفة شركات السياحة بوفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى، يضم الوفد كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، كما يضم الوفد كبار ممثلي غرفة الشركات وممثليها باللجنة العليا للحج والعمرة وفي مقدمتهم أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ووليد خليل رئيس اللجنة القانونية ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، وأسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات.

ويستغل الوفد فعاليات المنتدى ويعقد عدة لقاءات مهمة ومكثفة على هامشه مع عدة جهات يتعلق عملها بالحج والعمرة، خاصة مع شركة الراجحي لخدمات الحج والتي تتولى خدمات الضيافة لحجاج شركات السياحة، كما يقوم الوفد بعقد عدة لقاءات وزيارات ميدانية للانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم الحج الذي من المنتظر انطلاق فعالياته بعد حوالي شهر من الآن.



كما ينهي الوفد الإنفاق على كل الخدمات المنتظر تقديمها لحجاج شركات السياحة من النقل والتغذية والإعاشة وغيرها من الخدمات المختلفة، ويقوم أعضاء الوفد بالتنسيق مع شركات السياحة المتواجدة بالمنتدى للاطمئنان على جاهزية الشركات لخدمة حجاجها وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة بمستوياته المختلفة "فاخر وخمس نجوم وبري واقتصادي".