السعودية وكندا تبحثان التعاون في مجالات الطاقة وتعزيز الشراكة

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ، التي تزور الرياض حاليا ، التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل في الرياض، وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت السعودية وكندا أكدتا تحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة السعودية.

ونوه الجانبان بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 12 مليار ريال سعودي خلال 2024، مرحبين بتشكيل مجلس الأعمال السعودي الكندي ودوره في دعم التعاون الاقتصادي، إضافة إلى التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.