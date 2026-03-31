روبيو يهاجم إسبانيا وحلفاء الناتو بسبب عدم دعم حرب إيران

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء الناتو في أوروبا بالتخلي عن الولايات المتحدة في ساعة الحاجة، متبنيا خطابا عدائيا مشابها لنهج الرئيس دونالد ترامب تجاه الحلف.

واشتكى روبيو من أن حليفة الناتو إسبانيا منعت الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب ضد إيران من التحليق في مجالها الجوي.

وعموماً، كان روبيو داعما لحلف الناتو حتى في ظل هجمات ترامب المتكررة على أعضاء الحلف لعدم قيامهم بمسؤولياتهم خلال الحرب.

لكن يوم الاثنين، انتقد روبيو بشكل حاد، مدعيا في مقابلة مع قناة الجزيرة أن القادة اليساريين في إسبانيا "يتفاخرون" بإغلاق أجوائهم الجوية رغم تعهد الولايات المتحدة بالدفاع عن بلادهم.

وأضاف أن الحلف مفيد للولايات المتحدة لأنه يسمح لها بنشر القوات والمعدات في أوروبا، "لكن إذا كان الناتو يعني فقط أن ندافع عن أوروبا إذا تم الهجوم عليها، بينما يحرمنا من حقوق التمركز عند حاجتنا لها، فهذا ليس ترتيبا جيدا".