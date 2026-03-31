أجواء مشمسة بكفر الشيخ مع استعدادات لتقلبات الطقس يومي الأربعاء والخميس

تشهد محافظة كفرالشيخ اليوم طقسا مشمسا مستقرا على أغلب الأنحاء، مع اعتدال في درجات الحرارة، وسط نشاط محدود للرياح، ما ساهم في عودة الحياة الطبيعية وانتظام حركة الصيد والملاحة بميناء البرلس.

كما أعلن المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ استعدادات المحافظة لأي تقلبات جوية متوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لسقوط أمطار أو نشاط رياح مفاجئ، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه المحافظ تعليمات إلى رؤساء المراكز والمدن بضرورة التأكد من جاهزية معدات كسح وشفط المياه، وتطهير صفايات الأمطار، ومراجعة بالوعات الصرف، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مائية قد تنتج عن سقوط الأمطار.

كما تم التشديد على استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، حفاظا على سلامة الجميع.