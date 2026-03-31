فيدان يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين بالعاصمة أنقرة.

أفادت بذلك مصادر في الخارجية التركية، الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، قالت مصادر في الخارجية، إنه من المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع مع الشيخ دعم تركيا الكامل لدولة فلسطين وحماية حقوق شعبها، ورؤيتها لحل الدولتين.

ومن المنتظر أيضا بحسب المصادر أن يبحث فيدان في اللقاء عمل "مجلس السلام" لغزة والآليات التابعة له، والوضع على الأرض، والخطوات الممكن اتخاذها في المستقبل، مع تسليط الضوء على محاولات إسرائيل لتعطيل أنشطة "مجلس السلام".

وفي 19 مارس 2025، استقبل الوزير فيدان في أنقرة، الشيخ بصفته الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.