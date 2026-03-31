اليابان تنشر لأول مرة صاروخ تايب-12 المطور بمدى نحو 1000 كيلومتر

أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن اليابان نشرت أول صاروخ بعيد المدى في موقع عسكري بجنوب غرب البلاد، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الهجومية.

وصارت صواريخ أرض-بحر "تايب-12" المطورة المضادة للسفن، والتي طورتها وأنتجتها شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة، جاهزة للعمل في معسكر كينجون بمحافظة كوماموتو.

وقال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، للصحفيين، "في ظل مواجهة اليابان أصعب بيئة أمنية وأكثرها تعقيدا في حقبة ما بعد الحرب... فإن هذه القدرات تعد بالغة الأهمية لتعزيز قوة الردع والاستجابة لدى اليابان. وهي تظهر تصميم اليابان الراسخ وقدرتها على الدفاع عن نفسها".

ويبلغ مدى الصاروخ "تايب-12" المطور نحو ألف كيلومتر (620 ميلا)، وهو مدى أطول بكثير من مدى الصاروخ الأصلي البالغ 200 كيلومتر (125 ميلا)، ما يتيح له الوصول إلى البر الرئيسي للصين.