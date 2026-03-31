الأرصاد تستعرض مناطق بالجمهورية تحت تأثير السحب الممطرة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن عددًا من مناطق الجمهورية تقع تحت تأثير السحب الممطرة تكون متفاوتة الشدة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هذه المناطق تشمل السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وسيناء ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية .

وأضافت أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة مرة أخرى إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد.

وسبق أن نبهت هيئة الأرصاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مصحوبةً بفرص أمطار متوسطة الشدة.

وقالت الأرصاد إن حالة الطقس غدا الأربعاء، يتسم بعدم الاستقرار الجوي الواسع، مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة تطال معظم المحافظات من الساحل الشمالي حتى الصعيد الأوسط، ورياح نشطة تصل هباتها إلى 70 كم/س في بعض المناطق.

وأضافت أن الأمطار قد تمتد إلى مناطق واسعة من محافظات الجمهورية، مع احتمال أن تكون رعدية في بعض الأوقات.