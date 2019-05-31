الرئيس السريلانكي لم أحدد موقفي بعد من الترشح في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس السريلانكي ماثريبالا سيريسينا اليوم الجمعة، إنه لم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية أخرى في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن سيريسينا قوله - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي بعد يوم من حضوره مراسم حلف اليمين لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي - إنه ليس على عجلة من أمره لتحديد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

يذكر أن سيريسينا قد واجه انتقادات في أعقاب وقوع سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا في 21 من أبريل الماضي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح.