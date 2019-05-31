إيران تعلق بيان القمة العربية الطارئة في السعودية

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، على بيان القمة العربية الطارئة الصادر عن قادة بعض الدول العربية والخليج، ليلة أمس الخميس، قائلاً إن وردت فيه اتهامات لا أساس لها ضد طهران.

وأشار موسوي الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية واثقة بأن مثل هذه البيانات لا تعبر عن الرؤية الحقيقية وآراء جميع الاعضاء،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية في موقعها الإلكتروني.

وأوضح أن "السعودية استغلت فرصة شهر رمضان المبارك ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية واداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وهي (السعودية) بدلا عن استثمار فرصة يوم القدس العالمي واجتماع القمة للدول العربية والاسلامية لطرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس الشريف تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الإسلامية والمنطقة وهو ما يروم إليه الكيان الصهيوني".

وأضاف "أننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيه أميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الختام عن أمله بأن "يتم في قمة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التعويض عن ضعف السعودية في دعم القضية الفلسطينية والنهج الخاطئ لبعض الدول الاسلامية في المنطقة، وان لا تسمح بان تصبح القضية الفلسطينية والقدس الشريف مهمشة في ظلال هذه السياسات المثيرة للتفرقة والاخطاء الاستراتيجية".

وصرح موسوي بأن الهدف القديم الذي يتابعه "الكيان الصهيوني" هو أن تغفل الدول العربية والاسلامية عن عدوها الرئيس والمشترك وأن تلتهي بالتناحر فيما بينها.

يشار إلى أن القمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية اللتين عقدتا في مكة ادانتا في بياناتيهما الختاميين الأعمال التي تقوم بها "الميليشيا الحوثية الإرهابية" وما تقوم به إيران من "سلوك ينافي مبادئ حسن الجوار، مما يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم".