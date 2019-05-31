صحيفة: كوريا الشمالية تعدم مبعوثها للشؤون الأمريكية بعد فشل قمة ترامب وكيم

ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أعدمت ممثلها الخاص للشؤون الأمريكية كيم هيوك تشول، الذي مهد لاجتماع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير الماضي، الذي لم يسفر عن اتفاق.

وقالت صحيفة (تشوسون إلبو) - نقلاً عن مصدر كوري شمالي لم تكشف هويته- إن كوريا الشمالية أعدمت تشول، السفير السابق لدى إسبانيا مع أربعة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية في مارس في مطار ميريم في ضواحي بيونج يانج، بعد إجراء تحقيق انتهى الى اتهامهم بالتجسس.

واتُهم كيم هيوك تشول، ومسؤولو وزارة الخارجية الأربعة الذين شاركوا في تحضيرات القمة، بأنهم "جواسيس" أمريكيون خانوا كيم جونغ أون.

وانتهت قمة فبراير في العاصمة الفيتنامية هانوي فجأة وسط خلافات حول نطاق إجراءات نزع السلاح النووي التي ستلتزم كوريا الشمالية باتخاذها مقابل تخفيف العقوبات والتي أدت بالمحادثات إلى طريق مسدود.