وزيرة الثقافة تنعي عازف فرقة الأوبرا الإنجليزى ديفيد هيلز

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بالاوبرا عازف البيانو بفرقة الأوبرا الإنجليزى ديفيد هيلز الذى توفي اليوم الأحد، عن عمر يناهز 63 عاما.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن الراحل أحد المبدعين الأجانب الذين عشقوا مصر وأقاموا بها وتأثروا بحضارتها العريقة، مضيفة أنه طوال مشواره الفني نجح في نقل خبراته إلى أجيال جديدة من الفنانين الذين باتوا نجوما فى عالم الموسيقى الكلاسيكية.

وأشارت إلى إنجازاته الفنية طوال رحلة عطاءه التى امتدت إلى ما يزيد عن عشرين عاماً.

يذكر أن ديفيد هيلز تخرج في مدرسة جيلد هول للموسيقى والدراما بلندن وتخصص في العزف على آلة البيانو، عمل كعازف مصاحب بكونسرفتوار القاهرة ثم فرقة أوبرا القاهرة منذ عام 1980 وحتى الآن، قدم العديد من الحفلات المنفردة والرسيتالات المشتركة مع مغنيين إلى جانب مصاحبة حفلات موسيقى الحجرة.