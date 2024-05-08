حماس ترحب باعتراف جزر البهاما بدولة فلسطين

رحبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، باعتراف جمهورية جزر البهاما بدولة فلسطين.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أعلنت وزارة خارجية جزر البهاما، مساء أمس، "إبلاغ الجمهور بأن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة".

وتعليقا على ذلك، قالت حماس في بيان: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار الذي أعلنته حكومة جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين"، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتبرت الحركة اعتراف جزر البهاما بدولة فلسطين "قرارا يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال"، وفق البيان.

وأوضحت أن هذا القرار جاء في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى "حملة إبادة وتهجير ممنهج على يد جيش الاحتلال الصهيوني المجرم".

ودعت حماس في البيان، كافة الدول إلى "الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وفي بيان أمس، أوضحت وزارة الخارجية في جزر البهاما أن حكومة البلاد "تعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة التزام جزر البهاما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وحق الشعوب في تقرير المصير".

وأضافت : "أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة عام 1973 كعمل من أعمال تقرير المصير، ولذلك، تدعم جزر البهاما الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، قررت في 2 مايو الحالي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.