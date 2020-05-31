كرم جبر: الهيئة تتحمل نفقات العلاج بالكامل ونصف تكلفة المسحة لمصابي كورونا من الصحفيين

تعقيم مؤسستين صحفيتين بالكامل بسبب ظهور حالات مصابة بكورونا

الدعم الذي تقدمه الهيئة يشمل العاملين بالمؤسسات الصحفية كافة وليس الصحفيين فقط

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه مع المركز الطبي بالسكة الحديد، يشمل دعم العاملين في المؤسسات الصحفية كافة، في إطار دعم العاملين بالهيئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن لجنة الهيئة تتابع المؤسسات يوميًا، لتأكيد تنفيذ الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم مؤسسين صحفيتين بالكامل، بسبب ظهور بعض الحالات المصابة بـ«كوفيد- 19»، وهما «دار الهلال» أمس، و«دار التحرير» اليوم.

وأوضح أن المؤسسة التي يظهر بها حالات إصابة يتم غلقها فورًا وتعقيمها، مع متابعة المخالطين لمدة 15 يومًا حتى يتم عودتهم لمباشرة العمل مرة أخرى، متابعًا: «في حال إغلاق مؤسسة لأسباب صحية، فإن القرار يُتخذ بالتنسيق بين لجنة إدارة الأزمة في المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة والهيئة، على أن يتم طباعة غصدار المؤسسة المغلقة في مؤسسة أخرى».

وذكر أن هذه الخدمات للعاملين في المؤسسات الصحفية فقط وليس أسرهم، نظرًا لتكاليف العلاج الضخمة، منوهًا بأن الهيئة الوطنية للصحافة تتحمل تكاليف العلاج بالكامل عدا المسحة، بحيث تتحمل الهيئة 50% فقط من تكاليفها.