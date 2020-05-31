تقرير: شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية ومسؤولين في فتح

قالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأحد محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث ومسؤولين في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الاعتقالات جرت خلال وقفة في شرق القدس جرت بمناسبة إحياء الذكرى السنوية 19 لرحيل المسؤول الفلسطيني السابق في المدينة المقدسة فيصل الحسيني.

وبحسب الوكالة، منعت الشرطة الإسرائيلية الفعالية التي نظمت أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حي "الشيخ جراح" في القدس قبل أن تعتقل غيث ومسؤولين في حركة فتح في المدينة.

ودأبت الشرطة الإسرائيلية على اعتقال غيث خلال مشاركته في أي فعاليات رسمية للسلطة الفلسطينية في القدس وعادة ما تفرج عنه بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه.

وفي هذه الأثناء فضت الشرطة الإسرائيلية تظاهرة نظمها شبان فلسطينيون للتنديد بحادثة مقتل شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة يوم أمس وللمطالبة بالإفراج عن جثمانه.

وكان الشاب إياد الحلاق قتل برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب الأسباط في البلدة القديمة في شرق القدس أثناء توجهه إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها اعتقدوا أن القتيل كان يحمل مسدسا وأطلقوا عليه النار لعدم الانصياع لأوامره قبل أن يتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقوبلت الحادثة بتنديد فلسطيني واسع.

وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة حازم قاسم بأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن إجراء تحقيق حول قتل الشاب الحلاق "محاولة للتغطية على الجريمة البشعة".

وقال قاسم في بيان إن "كل التحقيقات التي قام بها الاحتلال مع القتلة من جنوده ومستوطنيه، انتهت ببراءة المجرمين، وهي تحقيقات وهمية تهدف للتهرب من الملاحقة القانونية الدولية".