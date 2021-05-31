بري: الأسبوع الجاري سيكون حاسما في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إن الأسبوع الجاري هو الحاسم في تشكيل الحكومة اللبنانية.

وكُلف سعد الحريري زعيم "تيار المستقبل" بتشكيل الحكومة الجديدة في شهر أكتوبر من العام الماضي، غير أنه يواجه العديد من العقبات والعراقيل التي لا تزال تحول دون إنجاز التأليف الحكومي، مما تسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغرق فيها البلاد.

وأضاف بري – في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم – أن لا شيء يعيد لبنان ويثبته إلا تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وسط حالة من الترقب للجهود المبذولة للتقريب بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين.

وكان رئيس المجلس النيابي قد طرح قبل أيام مبادرة للوساطة بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، في سبيل تذليل العقبات أمام تشكيل "حكومة المهمة" التي سيكون هدفها إنقاذ البلاد من الأزمات التي تتفاقم يوما تلو الآخر وتضاعف معاناة اللبنانيين.

ويترقب اللبنانيون نتائج اجتماعات داخل الغرف المغلقة بين الفرقاء اللبنانيين في محاولة جديدة لتشكيل الحكومة.