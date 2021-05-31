نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5% واستقرار أسعار الذهب وغلق مصنع الحديد والصلب



وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 31 مايو 2021، والتي جاء في مقدمتها:



تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5% في 8 أشهر



تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – فبراير)، بشكل طفيف ليسجل 5%، مقابل 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك وفقا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وبحسب التقرير فإن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 11.8%، لتسجل 625.412 مليار جنيه، مقابل 551.251 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما ارتفعت المصروفات 10.4%، لتسجل 941.022 مليار جنيه، مقابل 851.745 مليار خلال الفترة نفسها العام المالي الماضي.

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عضو مجلس إدارة «القابضة المعدنية»: غلق مصنع الحديد والصلب وإيقاف حضور العاملين

7 مليارات جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج

33.8 % زيادة بقيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من 2021

صناعة الحبوب: بدء توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلي لوزارة التموين غدا

الجمارك: تبسيط وميكنة الإجراءات لخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية

إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الجهات التابعة لوزارة التخطيط

المالية تستهدف تحصيل رسوم تنمية على المحمول وإكسسواراته بـ3.4 مليار فى 2021-2022

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها

استقرار البورصة بنهاية تعاملات اليوم

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه

قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن مصنع الحديد والصلب تم إغلاقه تنفيذا لقرار تصفية الشركة، مع إيقاف حضور العمال به، موضحا أن العمل مستمر في شركة المناجم والمحاجر.وأضاف الفقي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المفاوضات مازالت جارية حتي الآن فيما يتعلق بتعويضات العاملين.لمزيد من التفاصيلاستعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر مستجدات الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.لمزيد من التفاصيلارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية لتبلغ 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 33.8% ، وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الاثنين، أن أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها، البترول الخام ليبلغ 399 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 325 مليون دولار الربع المناظر من عام 2020.لمزيد من التفاصيلتبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، اعتبارا من غد الثلاثاء، توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.لمزيد من التفاصيلقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات عبور فقط وليست مخازن من أجل خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوملمزيد من التفاصيلقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، وذلك لتكون منوطة بتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل، وفقا لبيان الوزارة اليوم.لمزيد من التفاصيلتستهدف وزارة المالية تحصيل رسوم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وإكسسواراته، بنحو 3.480 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2021/ 2022، مقابل «صفر» بموازنة العام المالى الجارى، كما تسعى أيضا لجمع رسوم تنمية على منتجات البنزين بأنواعه والسولار، بقيمة 3.823 مليار جنيه، مقابل «صفر» فى 2020/ 2021.لمزيد من التفاصيلاستقرت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، فى أسواق الصاغة المحلية، ليسجل سعر الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 817 جنيهًا عند نفس سعره أمس، رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب بشرى ابراهيم، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.لمزيد من التفاصيلاستقرت البورصة المصرية فى تعاملات اليوم الإثنين، لكن بميل نحو المنطقة الخضراء، حيث صعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.07% ووصل إلى مستوى 10309 نقطة.كانت البورصة قد حققت خسائر كبيرة في معظم أيام الأسبوع الماضي، إذ تجاوزت 5.5% في 3 أيام فقط، وخسرت في جلسات الخميس والأربعاء والثلاثاء نحو 1.2% و 1.5% و 2.1% على التوالي، ووصلت في نهاية الأسبوع إلى مستوى 10242 نقطة.طرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة ، وأوضح المركزي على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 6.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.لمزيد من التفاصيل