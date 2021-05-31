نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5% واستقرار أسعار الذهب وغلق مصنع الحديد والصلب

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=8f0a1ee3-d75a-4347-9358-95579401393dعضو مجلس إدارة «القابضة المعدنية»: غلق مصنع الحديد والصلب وإيقاف حضور العاملين
قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن مصنع الحديد والصلب تم إغلاقه تنفيذا لقرار تصفية الشركة، مع إيقاف حضور العمال به، موضحا أن العمل مستمر في شركة المناجم والمحاجر.
وأضاف الفقي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المفاوضات مازالت جارية حتي الآن فيما يتعلق بتعويضات العاملين.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=54d9eb5d-75c0-4448-b507-b8b71d9a08ba7 مليارات جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج
استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر مستجدات الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=3c4c992d-3684-489f-ac5c-fe84e813bcab33.8 % زيادة بقيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من 2021
ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية لتبلغ 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 33.8% ، وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الاثنين، أن أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها، البترول الخام ليبلغ 399 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 325 مليون دولار الربع المناظر من عام 2020.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=aa2fcef9-5f2e-4b73-a8b7-a1b31dd332e1صناعة الحبوب: بدء توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلي لوزارة التموين غدا
تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، اعتبارا من غد الثلاثاء، توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=36d709be-a6bb-4cb0-a712-839428beda03الجمارك: تبسيط وميكنة الإجراءات لخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات عبور فقط وليست مخازن من أجل خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=07e0f62f-5362-483a-9d1c-1001fb5e9438 إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الجهات التابعة لوزارة التخطيط
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، وذلك لتكون منوطة بتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=b66db62d-a89c-481d-b6df-3263bf470fe6المالية تستهدف تحصيل رسوم تنمية على المحمول وإكسسواراته بـ3.4 مليار فى 2021-2022
تستهدف وزارة المالية تحصيل رسوم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وإكسسواراته، بنحو 3.480 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2021/ 2022، مقابل «صفر» بموازنة العام المالى الجارى، كما تسعى أيضا لجمع رسوم تنمية على منتجات البنزين بأنواعه والسولار، بقيمة 3.823 مليار جنيه، مقابل «صفر» فى 2020/ 2021.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=bbca7fec-a5cd-4085-b965-ad23df556396استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها
استقرت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، فى أسواق الصاغة المحلية، ليسجل سعر الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 817 جنيهًا عند نفس سعره أمس، رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب بشرى ابراهيم، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.
لمزيد من التفاصيل https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052021&id=e0caf2fa-8e4d-435b-9862-df76b11a9411استقرار البورصة بنهاية تعاملات اليوم
استقرت البورصة المصرية فى تعاملات اليوم الإثنين، لكن بميل نحو المنطقة الخضراء، حيث صعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.07% ووصل إلى مستوى 10309 نقطة.
كانت البورصة قد حققت خسائر كبيرة في معظم أيام الأسبوع الماضي، إذ تجاوزت 5.5% في 3 أيام فقط، وخسرت في جلسات الخميس والأربعاء والثلاثاء نحو 1.2% و 1.5% و 2.1% على التوالي، ووصلت في نهاية الأسبوع إلى مستوى 10242 نقطة.البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه
طرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة ، وأوضح المركزي على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 6.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.
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