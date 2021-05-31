تشريح جثمان شاب عثر عليه في حالة تعفن بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة العامة، اليوم الاثنين، بتشريح جثة شاب تم العثور عليها منذ يومين في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة باتا بكرداسة؛ لتحديد سبب الوفاة وكشف ملابسات وفاته الغامضة.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف حقائق الواقعة، واستدعاء أقاربه لسؤالهم عن الواقعة، وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من التشريح.

وتلقى رئيس مباحث شرطة كرداسة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة داخل شقة سكنية في منطقة باتا بدائرة المركز في حالة تعفن منذ يومين.

وكان رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في حالة تعفن بمنطقة باتا بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة "ع.ع.ش" داخل شقته يبلغ من العمر 30 عاما.