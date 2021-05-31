اختطاف عدد كبير من الأطفال من مدرسة لتحفيظ القرآن في نيجيريا

قالت حكومة ولاية النيجر في نيجيريا، اليوم الإثنين، إن مُسلحين خطفوا أعدادًا كبيرة من الأطفال من مدرسة لتحفيظ القرآن في وسط البلاد التي تشهد تزايدًا في عمليات الخطف الجماعي.

وقالت الحكومة، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إن عددًا لا يزال غير مؤكد من طلاب مدرسة "صالح تانكو" الإسلامية اختطفوا رفقة ركاب حافلة بعد أن هاجم مسلحون مدرستهم.

وقالت الحكومة المحلية إنها تتخذ تدابير لضمان الإفراج الآمن عن الأطفال المُتخطفين.

وقالت صحف غربية، من ضمنها وول ستريت جورنال الأمريكية، إن عدد الأطفال المختطفين يزيد على المئة

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وأضافت الحكومة أن الخاطفين أطلقوا سراح 11 طفلا كانوا أصغر من أن يتمكنوا من المشي، مستنكرة هذا الحدث "المؤسف" وتزايد عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية في وسط البلاد وشمالها.

وكان يتواجد في مدرسة "صالح تانكو" القرآنية نحو 200 طفل وقت الهجوم، لكن العديد منهم تمكنوا من الفرار، كما قال مسؤول في المدرسة طلب عدم الكشف عن اسمه حفاظا على سلامته.

يُذكر أن عملية الخطف الجديدة تأتي غداة الإفراج عن 14 طالبا في ولاية كادونا (شمال)، بعد 40 يوما من الاحتجاز.

يُشار إلى أن عصابات مسلحة (قطاع طرق) تنشط في المنطقة وترهب السكان في غرب ووسط وشمال غرب نيجيريا وتنهب القرى وتسرق المواشي وتقوم بعمليات اختطاف جماعية من أجل الحصول على فدية.