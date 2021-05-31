اللجنة العلمية لكورونا: تخصيص أماكن لعزل حالات الفطر الأسود بالمستشفيات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، إنه تم تخصيص أماكن في المستشفيات لعزل حالات الاصابة بالفطر الاسود في مصر.

جاء ذلك فعاليات انعقاد الوبينار لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد وبروتوكولات العلاج المحدثة و توضيح معلومات هامة عن الفطر الأسود.

وأشارت العسال إلى أن الفطر الأسود ليس مرضا جديدا فهو موجود بالفعل، لافتة إلى وضع بروتوكول لعلاج حالات الإصابة بالفطر الأسود، وأن الإصابة تحدث نتيجة الإفراط في استخدام الأدوية، إلى جانب نقص المناعة في الجسم.

وأكدت العسال أن نسبة الوفاة جراء الإصابة بالفطر الأسود حوالي 50% من المصابين، مطالبة بضرورة علاج المبكر لحالات الفطر الاسود، والالتزام التام بالأدوية المخصصة لذلك.

ولفتت العسال الي أن الفطر الاسود مرض غير معد، ولكن هناك طرق لانتقاله يجب تجنبها، والمحافظة على مناعة الجسم لمقاومة أي أمراض سواء الفطر الأسود أو فيروس كورونا المستجد.