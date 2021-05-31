تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في اليابان خلال أبريل الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 5ر4% مقارنة بالشهر السابق إلى 2ر12 تريليون ين.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% خلال آذار/مارس الماضي.

وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة خلال نيسان/أبريل الماضي نموا بنسبة 12%، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 3ر15% بعد نموها بنسبة 2ر5% خلال آذار/مارس الماضي.

في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وزادت بنسبة 7ر11% سنويا إلى 289ر33 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 1ر2% شهريا وزادت بنسبة 8ر11% سنويا إلى 489ر45 تريليون ين.