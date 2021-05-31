تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في اليابان خلال أبريل الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 5ر4% مقارنة بالشهر السابق إلى 2ر12 تريليون ين.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% خلال آذار/مارس الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة خلال نيسان/أبريل الماضي نموا بنسبة 12%، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 3ر15% بعد نموها بنسبة 2ر5% خلال آذار/مارس الماضي.
في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وزادت بنسبة 7ر11% سنويا إلى 289ر33 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 1ر2% شهريا وزادت بنسبة 8ر11% سنويا إلى 489ر45 تريليون ين.