رئيس البرلمان اللبناني يبحث مع الحريري مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مستجدات تشكيل الحكومة المتعثر تأليفها منذ أكتوبر الماضي.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء المكلف، وبحضور النائب علي حسن خليل المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، وهاني حمود مستشار رئيس الوزراء المكلف، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة التي يشهدها لبنان في ضوء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وكذا آخر المستجدات السياسية، لاسيما الموضوع الحكومي.



ووصف البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أجواء المباحثات بين بري والحريري بأنها كانت "إيجابية".



ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه اللبنانيون نجاح المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تعرف إعلاميا بـ"مبادرة رئيس مجلس النواب" لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإزالة العقبات المعوقة لتشكيل "حكومة المهمة" التي يُعول عليها في الخروج من الأزمات المتفاقمة داخل لبنان.



وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.



ولم تنجح، حتى الآن، الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.