قيرغيزستان تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين ، 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 104 ألاف و729 اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 244 حالة تعاف جديدة، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة إلى 98 ألفا و544 متعافيا.. فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1808 حالات.

وأضاف المركز أن 1653 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 446 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة لكورونا في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن أكثر من 72 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.