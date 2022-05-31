 جازبروم تعتزم وقف إمدادات الغاز للدنمارك وشركة شل الأوروبية - بوابة الشروق
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جازبروم تعتزم وقف إمدادات الغاز للدنمارك وشركة شل الأوروبية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:54 م
قررت شركة جازبروم الروسية للطاقة وقف إمدادات الغاز لشركة شل الأوروبية للطاقة "شل إنرجي يوروب" وشركة الطاقة الدنماركية "اورستد" اعتبارا من غد الأربعاء.

وأعلنت شركة جازبروم اليوم الثلاثاء أن شركتي أورستد وشل أبلغتاها أنهما لن تدفعا الفواتير بالروبل الروسي كما طلبت موسكو .

ونظرا لأنه لم يتم دفع مقابل الغاز في شهر أبريل، سيتم وقف الإمدادات. ووفقا لأورستد، أبلغت جازبروم الشركة الدنماركية أنه سيتم وقف إمدادات الغاز الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

وأصرت جازبروم على طلبها بأن يتم دفعه ثمن الغاز بالروبل رغم أن أورستد غير ملزمة بالقيام بذلك بموجب العقد بين الجانبين.

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