العثور على جثة مسن في تحلل تام بعد 7 أيام من وفاته بشبين القناطر

عثر أهالى قرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، على جثة عجوز فى حالة تحلل تام بعد 7 أيام من وفاته فى المنزل؛ لإقامته بمفرده بعد وفاة زوجته.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من الأهالى بعثورهم على جثة "ح. م." 63 عاما، في حالة تحلل، داخل منزله.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من الفحص أن المتوفى يقيم بمفرده فى المنزل بعد وفاة زوجته منذ فترة كبيرة، وأبناءه يقيمون فى أماكن بعيدة عنه، والجيران اكتشفوا وفاته بعد خروج الرائحة من المنزل، فقاموا بفتحه وعثروا على الجثة محللة تماما، وتبين أنه لم يخرج من المنزل منذ 7 أيام تقريبا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وسؤال أهليته والجيران.