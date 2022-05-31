قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرك جيدًا حالة التخوف الموجودة لدى عموم المواطنين بعد تجربة جائحة كورونا، لكن هذه الحالة لم تجعل «الصحة» تصدر بيانات أو تطلق أحكاما مبنية على مطلق التخوف.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «Cbc»، مساء الاثنين، أن الوزارة تتحرك دائمًا وفق رفع درجة الاستعداد والترقب، مع توقع ما هو أسوأ، متابعًا: «نحن نتحرك على هذا التوقع، لكن الحقائق العلمية تقول إن جدري القرود ينتقل في الأصل من الحيوان، لكن انتقاله من إنسان لآخر ليس بالأمر السهل لكن يحتاج إلى مخالطة لصيقة، وتعرض مباشر للرذاذ والاتصال المباشر مع البثور التي تظهر على جلد المصاب».

وذكر أنه من غير المتوقع أن يكون جدري القردة مرضًا وبائيًا ينتشر كفيروس كورونا، لأن الأصل في تكوينه هو الحمضي النووي DNA وليس RNA، وبالتالي فإن إمكانية تحوره ليست مرتفعة، مضيفًا أن الدراسات التي أجريت على الحالات المكتشفة لم تثبت أن هناك أي نوع من أنواع التحور، لذا فإن معدلات العدوى منخفضة للغاية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن احتمالات تحول مرض جدري القردة إلى وباء منخفضة للغاية، قائلا إنه لا داع للقلق والتوتر، فهذا الفيروس معروف للمنظمات الصحية العالمية.