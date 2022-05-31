تخصيص 200 فدان لجامعة العريش في محافظة الوادي الجديد

عقد مجلس جامعة العريش بشمال سيناء الاجتماع الدوري، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إلى تخصيص 200 فدان لجامعة العريش بمحافظة الوادي الجديد، لعمل مزارع نموذجية للإنتاج الزراعي، ضمن خطة الدولة لإنتاج محاصيل زراعية مثل القمح والزيتون والرمان والاستفادة من خبرات الجامعة في هذا الشأن، لافتا إلى تشكيل لجنة من الجامعة لاستلام قطعة أرض بمدينة بدر لعمل مقر إداري جديد للجامعة يمكن من خلال القيام بجميع الأنشطة الخاصة بالجامعة واستقبال الطلاب الوافدين.

وأكد استعداد كافة كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/ 2022، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور؛ لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

ووجه بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021- 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية وضع خطط للنشاط الصيفي لطلاب الكليات ورش عمل ولقاءات لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.