تسليم مساعدات طبية مقدمة من مصر إلى مستشفى الأطفال بولاية البحر الأحمر السودانية

شارك سامح فاروق شحاتة، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في بورسودان، في الاحتفال الخاص بمراسم تسليم شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر إلى مستشفى الأطفال بولاية البحر الأحمر السودانية، تشمل أدوية ومستلزمات طبية للأطفال، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجال الصحة.

من جهته، أعرب والي ولاية البحر الأحمر السودانية بالإنابة عن الشكر والتقدير للمساعدات المقدمة من مصر، مثنياً على التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وقد أكد القنصل العام سامح فاروق شحاتة حرص مصر على توطيد العلاقات مع كافة أبناء السودان، بما فيهم أبناء ولاية البحر الأحمر في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات الممتدة بين الجانبين، وأخذاً في الاعتبار الجوار الجغرافي بين مصر وولاية البحر الأحمر السودانية.