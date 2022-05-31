محافظ جنوب سيناء: حريصون على التنسيق مع الهيئات المشاركة في مؤتمر المناخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفد إحدى الشركات العاملة في مجال إنشاء محطات الشحن الكهربائي للتنسيق حول نقل الوفود خلال مؤتمر تغير المناخ (COP 27) المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وقال فودة إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على التنسيق مع كافة الهيئات والشركات المشاركة في فعاليات مؤتمر تغير المناخ، وخاصة في مجال نقل الوفود المشاركة داخل مدينة شرم الشيخ لوضع الخطط والتصورات التي تظهر المؤتمر بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر.

وأوضح الانتهاء من إنشاء الجراجات الخاصة بالأتوبيسات التي ستنقل الوفود داخل المدينة، وإعداد وتجهيز غرفة العمليات والتحكم، وتجهيز المحطات الرئيسية لشحن السيارات بالكهرباء.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد أيقونة السلام، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتصبح واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي.

وأكد أن المحافظة تضع كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المتخصص، وبالتنسيق مع وزارة النقل، لنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة، من خلال توفير 300 أتوبيس يعمل بالكهرباء، هذه الأتوبيسات ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ، إضافة إلى 150 أتوبيسا توفرها إحدى شركات النقل دعما لمؤتمر المناخ.

وأضاف أن منظومة التحول للأخضر تضمنت استخدام وسائل النقل الجماعي الكهربائية "الأتوبيسات، والميني باصات، والسيارات الكهربائية" ضمن جهود الدولة لدعم التوسع في إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء مستدامة.