شركات السياحة للفائزين بالحج السياحي: التزموا بالاشتراطات الصحية وتأكدوا من صلاحية جواز السفر

طالبت غرفة شركات السياحة، الفائزين بالحج السياحي، الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لأداء المناسك، والتأكد من صلاحية جواز السفر للحصول على تأشيرة الحج بدون أي معوقات.

وأكدت الغرفة أنه يجب على كل الفائزين بالحج السياحى وعددهم نحو 9200 مواطن، القيام بالعديد من الإجراءات الصحية قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج خلال العام الهجرى 1443، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على صحة كل المسافرين للحج هذا العام.

ولفتت غرفة شركات السياحة إلى العديد من الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يجب الالتزام بها قبل السفر لأداء الحج هذا العام، أهمها تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التى تم إرسال أسمائها لكل شركات السياحة، موضح به تمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كل الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة التى تعوق عن السفر للحج.

بالإضافة إلى التحصين ضد الحمى الشوكية لجميع الأعمار، على أن يتم الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تلقى (ACYW) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر ولا تزيد عن 3 سنوات. كما يوصى بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام من السفر.

ويشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات كوفيد-19 المعتمدة (فايزر- مودرنا- أسترازينكا- سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك - كوفاكسين - كوفوفاكس- نوفاكسوفيد) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون)، مع التنبية على الحاج بالاحتفاظ بأصل شهادة (Q.R code) لاصطحابها معه أثناء ذهابه لأداء فريضة الحج تحسبا لطلب السلطات السعودية لها بالمطارات أو الموانئ، وقد يتم تعديل مواعيد المسحات الطبية والتطعيمات وأنواعها وفقا لرؤية الجانب السعودى وما تقره وزارة الصحة المصرية فى هذا الشأن.

كما يشترط إجراء المسافرين للحج لفحص (p.c.r) الخاص بكورونا قبل السفر إلى السعودية بنحو 72 ساعة؛ لإثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفى حال كانت نتيجة التحليل إيجابية؛ سيلغى سفرهم أو انتظار تحديد المملكة العربية السعودية لموقفهم من السفر، بالإضافة إلى الحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهرا قبل السفر للسعودية مع تقديم شهادة بذلك، أيضا ضرورة إجراء التحاليل الطبية لجميع المتقدمين من الحجاج المصريين المتضمنة (صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد - تحليل وظائف كلى - أشعة عادية على الصدر).

وفى سياق متصل، حددت غرفة شركات السياحة بعض الحالات التى سيتم رفض جواز السفر عند التقدم للحصول على تأشيرة الحج بالنسبة للفائزين بالحج السياحى لهذا العام، لافتة إلى أنه سيتم رفض جواز السفر فى الحالات الآتية:

- إذا كان جواز السفر به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

- إذا وجد اختلاف فى الرقم القومى أو الأسماء بالجواز الدولى عما هو وارد ببطاقة الرقم القومى.

- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

- جواز السفر المحدد مدة صلاحيته من الداخل.

وأوضحت غرفة شركات السياحة أنه يلزم لكل الفائزين بالحج تقديم الموقف التجنيدى لمن هم فى سن التجنيد، مشيرة إلى أن مناطق التجنيد ستقوم بإصدار التصريح للسفر لتأدية فريضة الحج، لافتة إلى ضرورة ألا تقل صلاحية الجواز عن عام من تاريخ 11 مايو الجارى، على أن يرفق به صورة من شهادة تحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دوليا كشرط للحصول على التأشيرة.

ولفتت إلى ضرورة تقديم كل الفائزين بالحج صحيفة الحالة الجنائية مميكنة (فيش الحج)، مع تقديم 3 صور حديثة وواضحة مقاس 4*6، على أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون وطول الرأس من الذقن حتى الجبهة من 70 إلى 80% من الصورة، مع مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة، على أن ترفق الصور بالغلاف الخلفى للجواز.

وأشارت إلى ضرورة تقديم الفائز بالحج لبطاقة صحية من وزارة الصحة مدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلوانزا الموسمية، واللقاح الرباعى، ولقاح الحمى المخية الشوكية) أو أي تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة، فضلا عن تقديم شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.