وزيرة الثقافة: المهرجان القومى للسينما أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع

قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن المهرجان القومي للسينما المصرية يمثل أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدة أن فن السينما كان وسيظل وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير لبناء مجتمع قوي.

وأضافت عبدالدايم ، خلال ختام الدورة ال24 من المهرجان والتي جاءت تحت عنوان السينما "إبداع لا يتوقف" وترأسها الناقد كمال رمزي ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، أن المهرجان يسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير هذا المجال والارتقاء بالذائقة الإبداعية للجمهور.

كما كرمت وزيرة الثقافة 4 شخصيات من أهم المبدعين الذين أثروا السينما المصرية وهم اسم المخرج الراحل كامل التلمسانى و تسلمها حفيده كريم خالد عبد القادر التلمساني، والمونتيرة رحمة منتصر استاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما، الفنانة القديرة رجاء حسين والفنان القدير عبد العزيز مخيون.

وفي كلمته قال الناقد كمال رمزي رئيس المهرجان كل عام يتجدد اللقاء لنحكي طموحات وانجازات ومساعي المهرجان نحو الارتقاء بقضايا السينما المصرية التي تفاجئني كل يوم بأسماء ابداعية واعدة كالابطال الفائزين بجوائز هذه الدورة الذين نتمنى لهم مواصلة الإبداع والتميز ، مضيفاً أن الفائزين قدموا أفلاما جديرة بالاحترام والتقدير، موضحا ان السينما المصرية على مر التاريخ تحظى بمواهب متجددة تثري الحركة الفنية.

وتابع أن المهرجان القومي للسينما يمثل بيتا للفن والإبداع وأحد أهم المهرجانات التى مازالت تدعم الحركة الفنية، مؤكداً أن أحد أدوار المهرجان يتمثل فى دعم وتنمية المواهب الواعدة من خلال وزارة الثقافة ، موضحاً أنه يجب أن نتذكر الراحلين الذين أثروا حياتنا من المبدعين واخرهم الفنان سمير صبري الذي ودعنا مؤخرا لنقدم لروحه كل التحية والتقدير لما بذله من فن وابداع، ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الفعاليات .