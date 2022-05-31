وزير فلسطيني: انتهاكات الاحتلال المُتصاعدة ضد أماكن العبادة تدفع باتجاه حرب دينية

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد الاحتلال في انتهاكاته ضد المساجد وأماكن العبادة والمباني الوقفية في الضفة الغربية، والذي ازداد في الفترة الأخيرة بشكل واضح يدفع باتجاه "حرب دينية".

وأضاف الوزير الفلسطيني في بيان صحفي، أن "هذا أمر يدُلُّ على خطة منهجية تهدف إلى المساس بمشاعر المسلمين والدفع باتجاه حرب دينية لا تعرف عواقب إشعالها لصعوبة تقدير هذه العواقب الصعبة والقاسية على الجميع داخل فلسطين وخارجها".

وتابع أنه "وتحت حماية قوات الاحتلال أقدم أحد المستوطنين على إنزال العلم الفلسطيني المرفوع على جدران المسجد وسط هتافات وتصفيق المستوطنين المتواجدين أمام مداخل المسجد، وكذلك إطلاق النار الكثيف من قبل جيش الاحتلال الذي استهدف مئذنة المسجد أثناء رفع أذان الفجر".

كما اقتحمت قوات الاحتلال مبنى مديرية أوقاف شمال الخليل في حلحول والملاصقة لمسجد النبي يونس عليه السلام، وكذلك مبنى مدرسة وروضة جيل الأمل التابعة للجنة زكاة حلحول.

وأشار البكري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وخلال الشهر الحالي سمح باقتحام المسجد الأقصى بشكل لم يسبق له أن سمح به طيلة فترة احتلاله منذ العام 1967، وذلك من خلال رفع أعلامه، والسماح بأداء الصلوات الجماعية لمستوطنيه الذي يعملون ليل نهار على تحويل الأقصى إلى ما يطلقون عليه "هيكلهم المزعوم، كما تعرض الحرم الإبراهيمي إلى انتهاك واضح وتغيير في الوضع القائم به منذ احتلاله وذلك من خلال إتمام تركيب المصعد الإلكتروني الخادم لمصلحة المستوطنين، كما تعرض ثلاثة من المساجد في أماكن متفرقة من الضفة الغربية إلى انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه، في تصعيد واضح ومستفز لمشاعر المسلمين".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالتراث والثقافة إلى إنهاء هذا الاحتلال وتدخلاته وانتهاكاته ضد المقدسات والمساجد.

جاءت تصريحات الوزير الفلسطيني إثر اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين محيط مسجد النبي يونس في مدينة حلحول فجر يوم الثلاثاء، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل المحيطة بالمسجد.

وبلغ عدد الحافلات التي أقلت المستوطنين 15 حافلة وحوالي 20 سيارة، واستمر الاقتحام، الذي تخللته محاولة خلع شبابيك المسجد، حوالي ساعتين.