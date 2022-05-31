قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، طبيعية بسبب فصل الربيع، المعروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والتباين الكبير بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار وساعات الليل، خاصة أن نشاط الرياح يساعد على الشعور بالأجواء الباردة.

وأشارت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن والإعلامية هند النعساني مقدمتي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إلى أنه مع نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، بدأت درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا نتيجة التأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأوضحت أن منخفض السودان يجلب كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مع بدء ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا في الجو وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار مما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن أمس الاثنين كانت ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة، متوقعة أجواء شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء واستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، بينما تكون الأجواء معتدلة ليلا، لكنها مرتفعة مقارنة بالأسابيع الماضية لتسجل الصغرى ما بين 22 و23 درجة.

أكدت أن مصر لم تتأثر بالعواصف الترابية التي اجتاحت بعض الدول الخليجية والعراق، مضيفة في الوقت ذاته أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية وأتربة ورمال مثارة نتيجة فصل الربيع، لكن تأثيرها سيكون مختلفًا عن الكتل الهوائية القادمة من دول الخليج.

وتوقعت أن يكون فصل الصيف المقبل شبيه بصيف العام الماضي، متابعة أنه من الوارد حدوث ارتفاع درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من المعتاد بدرجة إلى درجتين.

