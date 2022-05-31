كوريا الجنوبية تضع جدري القرود في المستوى الثاني من الأمراض المعدية

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لوضع جدري القرود في المستوى الثاني من بين المستويات الأربعة في تصنيف الأمراض المعدية، حيث ينتشر جدري القرود بسرعة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه لم يتم رصده بعد في البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، اليوم الثلاثاء، تيقظت سيؤول ضد التدفق المحتمل لفيروس جدري القرود، حيث أبلغ عدد متزايد من البلدان مؤخرًا عن حالات إصابة بالفيروس، التي كانت محصورة تقليديًا في مناطق في أفريقيا.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الوكالة لا تستبعد احتمال تدفق فيروس جدري القرود وسط الزيادة في السفر الدولي، على خلفية تخفيف قواعد كورونا وفترة حضانة فيروس جدري القرود.

وتم تصنيف فيروس كورونا والكوليرا والأمراض المعدية الأخرى في المستوى الثاني في كوريا الجنوبية.

وقد خفضت كوريا الجنوبية مستوى انتشار مرض كورونا من أعلى مستوى إلى ثاني أعلى مستوى في الشهر الماضي، حيث أظهر الوباء علامات الانحسار.

ووفقًا للسلطات الصحية، تم الإبلاغ عن إجمالي 473 حالة مؤكدة و136 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود في 31 دولة، بما في ذلك في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأستراليا.

وكان انتشار جدري القرود مقتصرا على بعض البلدان الواقعة في وسط وغرب أفريقيا. وتتضمن أعراض جدري القرود الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والإعياء.

ولم تبلغ كوريا الجنوبية بعد عن حدوث تفشي الفيروس. وقالت الوكالة إن كوريا الجنوبية أنشأت خطة اختبار لجدري القرود في عام 2016.

وأكدت الوكالة في وقت سابق أن كوريا الجنوبية لديها مخزون من اللقاحات يكفي لتلقيح 35 مليون شخص ضد فيروس جدري القرود.