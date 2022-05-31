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مداهمات في ألمانيا تستهدف محتالين جمعوا مساعدات في إطار أزمة كورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 6:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 6:36 م
شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد محتالين مشتبه بهم متهمون بجمع مساعدات مالية بالملايين متعلقة بمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أن أفرادا من الشرطة ومحققون فتشوا اليوم 25 ملكية تخص خمسة من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية في ولايات سكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين وهامبورج.

وبالإضافة إلى شركات ومنازل خاصة، تم أيضا تفتيش قاعة رياضية خاصة في بلدة فيسمور في ولاية سكسونيا السفلى.

وبحسب تقارير إعلامية، يُشتبه أن القاعة كانت مقرا شركة استشارات يديرها أحد المتهمين الرئيسيين.

وقال ماركو إلرمان المتحدث باسم شرطة أوسنابروك إن السلطات ترجح أن هذه الشبكة إجرامية.

ويُشتبه في أن المتهمين تقدموا بطلبات للحصول على ما مجموعه 26 مليون يورو في ولاية سكسونيا السفلى وولايات أخرى أثناء الجائحة لأغراضهم الخاصة ولشركات متعاقدة باستخدام "معلومات خاطئة عن عمد".

وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد المبلغ الذي تم التحصل عليه بالفعل، لكن المحققين يعتقدون أنه في حدود عدة ملايين من اليورو.

كما لم يتضح بعد إلى أي مدى عرف الموظفون في الشركات الصغيرة الذين عملوا مع الشركة الاستشارية بشأن الاحتيال المزعوم.

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