رفض الدكتور جودة عبدالخالق، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشان بإنشاء المجلس الوطني للتعليم ، واعتبره "ترقيع في ثوب بالي".

وأضاف عبدالخالق خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُحال من الحكومة بموجب توجيهات الرئيس بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب "تعددت المجالس والمشكلة قائمة، ونحتاج إلى كيان يعيد صياغة العملية التعليمية بكافة مخرجاتها ويبني الهوية الوطنية".

من جهته قال النائب هاني أباظه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب إن المجالس العليا للتعليم كثيرة، وهذه المظلة موجودة وتضع الاستراتيجية العامة للتعليم، خصوصًا مع توجه الدولة المصرية نحو التعليم في مصر، والأساس هو بناء الإنسان المصري.