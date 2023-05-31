طالب الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإلغاء المجالس العليا للتعليم العالي وأن يكون هناك مجلس مستقل من الخبراء يضع السياسية العامة للتعليم.

وقال حاتم، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، إن هناك سياسات كثيرة ولكن لا تنفذ على الأرض.

وطالب بتشكيل الجهاز القومي للتنظيم والتمويل للتعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي ورئيس تنفيذي غير قابل للعزل يناقش تراخيص الجامعات الخاصة ومعاملة الشهادات.